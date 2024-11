Università, Forum Terzo Settore Lazio, Progetto Sun4All: dopo il contributo per le bollette, domani consegna dei benefit a famiglie in povertà energetica con i partner Roma Capitale e Citera – Università Sapienza

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

Mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 17.00 presso la Casa Famiglia Lodovico Pavoni, in via Leonardo Bufalini 46/A (Torpignattara) il Forum Terzo Settore del Lazio consegnerà i benefit previsti dal Progetto Sun4All alle famiglie dei quartieri di Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo che hanno aderito all’iniziativa e che hanno già percepito un contributo economico per il pagamento delle bollette.

Sun4All è il progetto europeo al quale la città di Roma, con i partner Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e il Centro di ricerca C.I.T.E.R.A dell’Università di Roma La Sapienza (Centro di Ricerca Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente), e con il Forum Terzo Settore del Lazio, ha promosso azioni di contrasto alla povertà energetica, attraverso percorsi informativi e workshop ad hoc sul risparmio energetico domestico verso lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CER), a favore delle famiglie più vulnerabili.

All’evento di mercoledì 13, organizzato dal Forum Terzo Settore del Lazio, parteciperanno Massimo Venza (Fondazione G.B. Baroni Ets), Fabio Brai (Unicoop Tirreno), Anna Maria Donnarumma (Associazione Progetto Domani Cultura e Solidarietà – PRO.DO.C.S.) e una rappresentanza del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, tutte realtà che hanno sostenuto concretamente l’iniziativa – e che si ringraziano -, contribuendo alla realizzazione di un progetto fondamentale per il contrasto alla povertà energetica.

Nei quartieri periferici e più vulnerabili della città, il Forum del Terzo Settore del Lazio, attraverso le sue decine di reti solidali, ha infatti coinvolto i nuclei familiari particolarmente fragili, con minori e disabili a carico. Sono queste tutte famiglie a rischio di distacco delle utenze e che spesso sono state vittime di frodi telefoniche per la fornitura di energia.

Per Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio “Questa iniziativa è stata importante non solo per le famiglie coinvolte, ma per l’intera comunità. Infatti, si promuove la giustizia sociale e ambientale, e al contempo nelle persone la consapevolezza della sostenibilità energetica e del risparmio, verso le Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. Ringrazio per il loro rilevante supporto la Fondazione Baroni, Unicoop Tirreno, PRO.DO.C.S. e, naturalmente, il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ed il Centro di ricerca della Sapienza C.I.T.E.R.A che hanno permesso la realizzazione concreta del Progetto Sun4All”.

“Ancora una volta – aggiunge Danese – si dimostra che, unendo le forze, possiamo fare una grande differenza nella vita delle persone, con le nostre reti sul territorio che combattono ogni giorno le disuguaglianze sociali, e sensibilizzando la cittadinanza su temi cruciali quali una transizione ecologica più giusta, in direzione una Capitale più equa e solidale”.