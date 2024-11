(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 *MUSK, M5S: UMILIANTE SILENZIO FINTI PATRIOTI MELONI E SALVINI*

Roma, 13 nov – “Per fortuna ci ha pensato il presidente Mattarella a

rispondere a Mister X dicendogli che l’Italia sa badare a se stessa.

Inutile sperare in simili dichiarazioni da parte dei finti patrioti Meloni

e Salvini che evidentemente non reputano necessario difendere il nostro

Paese da simili ingerenze. Il loro silenzio è umiliante per l’Italia. E’

chiaro che l’amore di Meloni e Salvini per la Patria finisce dove inizia il

loro interesse politico personale e ideologico, quindi molto presto”.

Lo dichiarano i capigruppo M5S delle Commissioni Esteri di Camera e Senato:

il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi e il senatore

Bruno Marton.