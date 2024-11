(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

MIGRANTI, RAMPELLI (VPC-FDI): LA SINISTRA HA MESSO SU UN PIANO

PER BLOCCARE IL GOVERNO

“La cultura del sabotaggio alligna a sinistra, si sapeva e la dimostrazione

è l’accanimento con cui stanno difendendo a ogni livello il business

dell’immigrazione con cui si sono alimentati totalizzando incassi

multimilionari”. È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei

deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia sulla sua bacheca Facebook.

“Meno immigrati clandestini insomma – ha aggiunto- corrispondono a meno

soldi alle cooperative rosse che gestiscono l’accoglienza, al loro circuito

di distribuzione per la fornitura di derrate alimentari, ai sindacati sotto

forma di corsi di formazione e lingua, prima che prendano la tessera una

volta assunti, a talune Ong finanziate da magnati uniche a pellegrinare per

il Mediterraneo mentre quelle davvero compassionevoli sono impegnate

nell’Africa sub sahariana a curare e istruire bambini e adulti. Hanno

messo su un piano”.

“Da oggi sappiamo – ha proseguito – pure che la sinistra governa attraverso

questo strumento meglio di quando sta in maggioranza. Al governo si consuma

in lacerazioni incapacitanti tra le sue diverse anime: i sindacati

ortodossi e quelli ‘di base’, i contestatori violenti che non hanno

fantasia di scaricare (sono voti anche quelli…), i nostalgici prodiani,

quelli rifondarolo/comunisti, gli antisionisti propal, i pentastellati

forcaioli, i moderati garantisti… Un caos che rende impossibile ogni

azione, tranne il sabotaggio quando governa la destra”.

“Agli agenti della penitenziaria di stanza in Albania- ha puntualizzato

Rampelli – nei loro tour per fare selfie nell’Hotspot, dicono che “non

lavorerete mai”. In effetti tutta la filiera, dall’ avvistamento alla

dichiarazione di nazionalità, dalla selezione degli eleggibili a bordo

delle motovedette fatta da Unchr e Oim alle visite mediche, fino a fingere

di non accorgersi del lancio di passaporti in mare è infiltrata da loro, da

chi vuole impedire la riuscita di questo trasferimento che precede il

rimpatrio”.

“E quando 10 immigrati sfortunati saltano ogni ostacolo e si trovano a

Gyader – ha osservato – arriva in soccorso il Tribunale di Roma, i cui

magistrati della sezione Immigrazione s’inventano un’interpretazione

anomala della sentenza della Corte europea e governano loro i flussi

migratori”.

“Unica cosa che sanno fare tutti insieme- ha concluso Rampelli – solo

quando i cittadini li hanno spediti all’opposizione: sabotare, cioè

sovvertire l’ordine costituito”.