(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 MIGRANTI. LISEI (FDI): SOLITA SINISTRA ILLIBERALE VUOLE IMBAVAGLIARE ANCHE MUSK

“Come al solito la sinistra sulla carta si fa paladina della libertà di manifestare il pensiero, nella realtà crede che sia libero di farlo solo chi la pensa come loro. Voler imbavagliare un libero cittadino solo per aver espresso una sua opinione gridando allo scandalo e pretendendo l’intervento delle Istituzioni è ridicolo. D’altronde è la stessa sinistra ipocrita che chiedeva di vietare le piazze ai non vaccinati oppure ad associazioni pro vita ed oggi si batte per far manifestare chi blocca autostrade o ferrovie e non dice nulla sui violenti estremisti di sinistra che a Bologna picchiano passanti e Forze dell’ordine. Condividiamo le parole equilibrate del presidente Mattarella sul fatto che l’Italia sappia badare a se stessa. Certo il fatto che osservatori stranieri notino l’anomalia che una parte della magistratura italiana voglia arrogarsi poteri che non le competono di certo non fa fare bella figura né alla magistratura né all’Italia. Il problema non è che Musk noti che ci siano dei giudici che fanno politica contro il Governo, quello purtroppo lo hanno capito già tutti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.

