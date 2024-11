(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 MANOVRA, MORFINO (M5S): STOP CARO LIBRI, NOI AL FIANCO FAMIGLIE E STUDENTI

Roma, 13 nov. – “Se c’è un tema su cui in questa manovra andremo fino in fondo è quello della scuola, portando la voce di docenti, studenti e personale scolastico che questo governo sta ignorando e tradendo utilizzando l’istruzione come un bancomat. Tra le misure a cui teniamo di più c’è la tutela delle famiglie alle prese ogni anno con una vera e propria stangata per l’acquisto di libri e materiale scolastico. Per questo abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma, di cui oggi ha parlato la collega Elisa Pirro in conferenza stampa assieme al presidente Conte, per contrastare il caro libri scolastici. In particolare miriamo garantire la gratuità totale dei libri di testo agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro, oltre a un bonus per l’acquisto di materiale scolastico. Con i loro tagli alla scuola Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara tagliano il futuro del Paese. Noi rimettiamo la scuola al centro”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.

