Roma, 13 Novembre 2024

Granchio blu: Romeo (Pd), persi 18 mesi, governo non comprende gravità della crisi

“Soddisfazione per aver finalmente affrontato l’emergenza pesca e l’invasione del granchio blu nelle lagune del Bassopolesine, ma amarezza per i 18 mesi persi in cui il Governo ha dimostrato distanza e incomprensione per la crisi reale di un settore da decenni leader europeo nella produzione ed esportazione di vongole”. Così Nadia Romeo, deputata del Pd, commenta l’audizione di oggi di Enrico Caterino, Commissario straordinario all’emergenza per il granchio blu, nelle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera.

“Abbiamo chiesto questa occasione istituzionale da agosto, e Caterino ha presentato proposte per contenere il granchio e diversificare la produzione. Tuttavia, puntare alla diversificazione significa sacrificare un’eccellenza storica come la produzione di vongole, spingendoci verso filiere già competitive”, prosegue Romeo. “Agendo per tempo, forse non saremmo in questa situazione, mentre già 300 partite IVA sono state chiuse tra il Delta polesano e quello ferrarese”.

Il Pd ha quindi elaborato emendamenti urgenti a sostegno dei pescatori, tra cui una sospensione triennale dei contributi previdenziali, misura invocata da mesi e indispensabile per dare un minimo di sollievo economico.

Roma, 13 novembre 2024

