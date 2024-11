Donald Trump sceglie Elon Musk e Vivek Ramaswamy per guidare il “Dipartimento dell’efficienza governativa”

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

In un passo ambizioso verso una profonda riorganizzazione delle strutture governative, il presidente eletto Donald Trump ha annunciato la nomina del CEO di Tesla Elon Musk e dell’imprenditore e politico Vivek Ramaswamy per dirigere il nuovo “Department of Government Efficiency” (DOGE), incaricato di ridurre la burocrazia, eliminare regolamentazioni e spese eccessive e implementare un modello di governance basato su principi di efficienza aziendale.

Trump ha definito Musk e Ramaswamy “meravigliosi americani” e si è dichiarato fiducioso che sapranno “spianare la strada per smantellare la burocrazia governativa”. “Sono lieto di annunciare che il grande Elon Musk, insieme al patriota americano Vivek Ramaswamy, guiderà il Department of Government Efficiency. Questi due meravigliosi americani apporteranno cambiamenti significativi e duraturi, eliminando le spese inutili e ristrutturando le agenzie federali,” ha dichiarato Trump in un comunicato rilasciato dal team di transizione Trump-Vance.

Un “Progetto Manhattan” per l’efficienza governativa

L’iniziativa DOGE, che Trump ha soprannominato il “Progetto Manhattan” del nostro tempo, mira a portare la visione di un governo più snello e imprenditoriale, come auspicato da molti politici repubblicani. Il Department of Government Efficiency avrà il compito di collaborare con la Casa Bianca e l’Office of Management & Budget (OMB) per attuare riforme strutturali e ridurre la spesa pubblica. Questo nuovo dipartimento offrirà consulenze dall’esterno dell’apparato governativo, con l’obiettivo di un approccio innovativo e orientato ai risultati.

Un progetto con un obiettivo ambizioso: il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza

Trump ha annunciato che il progetto sarà concluso entro il 4 luglio 2026, in coincidenza con il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di consegnare un “governo più snello, efficiente e responsabile” come simbolico “regalo” per l’America. “Sono sicuro che ci riusciranno!” ha dichiarato Trump, esprimendo la propria fiducia nelle capacità di Musk e Ramaswamy di portare a termine questa radicale trasformazione della macchina governativa.

Un’iniziativa di efficienza che nasce sui social media

L’idea di una “commissione per l’efficienza governativa” era emersa ad agosto, durante una conversazione online tra Musk e Trump su X (precedentemente Twitter). Musk aveva proposto di “aiutare” a costituire una commissione per ridurre gli sprechi nel settore pubblico e garantire che i soldi dei contribuenti venissero spesi in modo efficiente. “Penso che sarebbe fantastico avere una commissione per l’efficienza governativa che garantisce una gestione corretta dei soldi dei contribuenti”, aveva dichiarato Musk, offrendosi per supportare un simile progetto.

Una visione di efficienza che si fa concreta

A supporto della sua visione, Musk aveva pubblicato sui social una foto generata dall’intelligenza artificiale che lo ritraeva in piedi a un podio, con la scritta “Department of Government Efficiency” visibile dietro di lui. L’immagine aveva subito catturato l’attenzione del pubblico, alimentando ipotesi e speculazioni. Ora, quella visione si concretizza con l’incarico ufficiale conferito da Trump.

Sfide e aspettative per un governo più snello

Con un budget annuale di oltre 6,5 trilioni di dollari e una burocrazia in cui molti repubblicani vedono un grave spreco di risorse, il DOGE rappresenta una sfida complessa e ambiziosa. Musk e Ramaswamy, noti per la loro esperienza nel settore privato e per il loro approccio innovativo, sono chiamati a trovare soluzioni per razionalizzare la spesa e introdurre criteri di efficienza mai applicati a livello federale.

La sfida è ambiziosa e non priva di ostacoli, ma Trump ha espresso grande fiducia nella capacità di Musk e Ramaswamy di riuscire nel loro intento, garantendo che il governo degli Stati Uniti diventi più responsabile verso i cittadini, mettendo “il popolo americano” al centro delle priorità governative.