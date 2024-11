(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Dichiarazioni della Sindaca e dell’Ass. all’Ambiente a seguito della visita al biodigestore di Siena

Con riferimento alla visita avvenuta nella giornata di ieri (martedì 12/11) all’impianto “Le Cortine” di Asciano (Siena), si inviano di seguito i commenti degli amministratori comunali presenti.

Così la Sindaca Patrizia Manassero: “La visita di ieri è stata molto importante perché ci ha permesso di vedere di persona l’impianto che verrà realizzato entro il 2026 dalla stessa ditta a Borgo San Dalmazzo, chiarendo i dubbi e le lecite preoccupazioni sul suo funzionamento e sul conferimento dei rifiuti. Ringrazio per la disponibilità il presidente dell’ACSR Giancarlo Isaia, la direttrice Cristiana Giraudo e il presidente di Entsorga Italia Spa Pietro Cella Mazzariol, il quale ci ha confermato il rispetto del cronoprogramma dei lavori: proprio ieri, infatti, è avvenuta la consegna del cantiere. Ci tengo a ringraziare anche la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti per la sua presenza durante il sopralluogo. Come già anticipato in precedenza ai colleghi amministratori, ieri ho proposto l’istituzione di un tavolo operativo che consenta di approfondire e accompagnare i passaggi più delicati del progetto”.

“La struttura di Asciano, inaugurata da alcuni mesi, è un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti e sapere che a realizzare il biodigestore di Borgo San Dalmazzo sarà la stessa azienda, ci rassicura – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis -. I benefici di questo processo altamente tecnologico sono ormai noti e inconfutabili e consentiranno di sfruttare tutte le potenzialità del rifiuto organico, creando biometano e compost per un minore impatto ambientale. Avremo modo, inoltre, di approfondire il tema nella 5a Commissione consiliare di martedì prossimo, che si terrà proprio presso il sito di San Nicolao”.

