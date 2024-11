COMUNICATO STAMPA TEATRO SCUOLA 2024 2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Martedì 8 aprile 2025 ore 10 – Teatro Alfieri

LA CAVERNA DELLE MERAVIGLIE

Di Paola Fresa

Con Mariajosè Revert Signes

Regia di Paola Fresa

Fondazione TRG

Tematica: fantasia / relazioni interpersonali / curiosità

Venerdì 11 aprile 2025 ore 10 – Spazio Kor

NELSON

Di Giuseppe Di Bello

Con Marco Continanza

Regia di Giuseppe Di Bello

Anfiteatro / Unoteatro

Tematica: diritti / relazioni interpersonali / inclusione

Scuola Secondaria di I e II Grado

Scuola Primaria

Mercoledì 29 gennaio 2025 ore 10 – Teatro Alfieri

L’USIGNOLO E L’IMPERATORE

dalla fiaba di Andersen “L’Usignolo”

Di Giacomo Ravicchio, Pasquale Buonarota,

Alessandro Pisci

Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci,

Mirjam Schiavello

Regia di Giacomo Ravicchio

Fondazione TRG

Tematica: fiaba / relazioni interpersonali / amicizia

Mercoledì 2 aprile 2025 ore 11 – Teatro Alfieri

IL RACCONTO DELL’ISOLA

SCONOSCIUTA

Ispirato a “Il racconto dell’isola sconosciuta”

di José Saramago

Di Stefano Mazzotta

Con Amina Amici, Alessio Rundeddu, Damien Camunez,

Gabriel Beddoes

Regia di Stefano Mazzotta

Zerogrammi

Nell’ambito di We Speak Dance Kids

Tematica: teatro danza / ricerca / viaggio / scoperta

Secondaria

Giovedì 6 febbraio 2025 ore 10 – Spazio Kor

SONO SOLO PAROLE

Di e con Daniela Arrigoni e Daniele Pennati

Regia di Daniela Arrigoni, Daniele Pennati

Zero Comma Zero Uno

Tematica: linguaggio / tecnologia / dialogo

interpersonale

Lunedì 7 aprile 2025 ore 10 – Spazio Kor

CASSANDRA perché non vedono il mondo

intorno a noi crollare?

Di Enrica Carini e Fabrizio Montecchi

Con Letizia Bravi e Barbara Eforo

Regia e scene di Fabrizio Montecchi

Teatro Gioco Vita

Tematica: cambiamento climatico / mitologia classica /

adolescenza

Scuola Secondaria di II Grado

Giovedì 27 febbraio 2025 ore 10 – Teatro Alfieri

SE DICESSIMO LA VERITÀ – Ultimo capitolo

Di Emanuela Giordano Giulia Minoli

Con Daria D’Aloia, Lucia Limonta, Daniele Molino,

Simone Tudda

Regia di Emanuela Giordano

Fondazione TRG, Centro Teatrale Bresciano, Piccolo

Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Stabile di

Bolzano

Tematica: legalità / giustizia

Giovedì 3 aprile 2025 ore 10 – Teatro Alfieri

VITE RIBELLI

Di Matteo Saudino

Con Matteo Saudino

Regia di Milo Scotton

Produzioni Fuorivia

Tematica: passione ed etica / libertà di pensiero /

grandi figure

