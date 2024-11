(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

mer 13 novembre 2024

Calcio a 5, due partite della Nazionale a dicembre a Benevento

Benevento, 13 novembre 2024 – Due partite della Nazionale di calcio a 5 si disputeranno a Benevento, nella cornice del PalaTedeschi. Si tratta della doppia amichevole che vedrà gli azzurri contrapposti alla Lituania. I match si disputeranno il 17 e 18 dicembre. Lo ha comunicato al Sindaco Clemente Mastella, con lettera ufficiale, il presidente Figc Gabriele Gravina.

“Siamo orgogliosi che la città possa ospitare un evento sportivo di tale caratura. Il futsal è uno sport bello e appassionante, in crescita esponenziale e le partite degli azzurri rappresentano anche un’ottima vetrina per la città. Ringraziamo naturalmente il presidente Gravina e la Figc, cui daremo il supporto necessario. E un ringraziamento è doveroso alla famiglia Collarile che con i successi del Benevento 5 ha portato la città nel gotha nazionale del futsal: stanno mettendo in campo un lavoro enorme, con molti sacrifici e questo è un riconoscimento anche alla loro opera”, scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.