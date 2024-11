(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 13 novembre 2024 Bonelli: “Grazie a Mattarella per la difesa della nostra sovranità;

preoccupante il silenzio di Meloni da rimpiangere Craxi”

“Ringraziamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver

difeso la nostra sovranità e la nostra Costituzione.” Così Angelo Bonelli,

portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra. “Mi

rammarica il silenzio della premier Meloni e il sostegno di Salvini alle

dichiarazioni di Elon Musk, che non è un cittadino qualunque, ma il braccio

destro di Donald Trump e stratega della sua campagna elettorale. In tempi

come questi viene da rimpiangere Bettino Craxi, che da capo di governo non

esitava a difendere la sovranità dell’Italia. I sovranisti italiani

difendono l’Italia a corrente alternata pur di attaccare i giudici. Ma un

paese dove la maggioranza che governa consente la delegittimazione della

magistratura va verso una svolta autoritaria e Musk oggi è colui che vuole

costruire un’autocrazia tecnologica che vuole ridurre il ruolo delle

democrazie . il potere di condizionamento che Musk esercita sulle

democrazie dovrebbe preoccupare visto l’enorme potere economico e

tecnologico che ha accumulato, tra cui centinaia di satelliti e le sue

piattaforme social” conclude Angelo Bonelli.

