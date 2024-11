(AGENPARL) - Roma, 13 Novembre 2024

13 novembre 2024

Bagnara Calabra (RC): Operatori ecologici denunciati per abbandono di rifiuti in proprietà privata. I Carabinieri intensificano la lotta ai crimini ambientali con tolleranza zero.

Due operatori ecologici, dipendenti della ditta appaltatrice incaricata del servizio di igiene ambientale nella città di Bagnara Calabra, sono stati identificati e denunciati alle autorità giudiziarie per aver abbandonato rifiuti solidi indifferenziati all’interno di una proprietà privata. Il comportamento illecito è stato documentato attraverso le riprese di alcune telecamere di sorveglianza installate in zona, che hanno registrato con chiarezza l’azione, fornendo prove decisive per incastrare i colpevoli.