13-11-2024 Tornata None [25] Briefing Anteprima della sessione plenaria del 13-14 novembre 2024, Bruxelles

None [26] Dibattito sulle relazioni UE-USA dopo l’elezione di Donald Trump In seguito alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i deputati discuteranno mercoledì pomeriggio del futuro delle relazioni UE-USA sotto la nuova amministrazione.

None [27] Inondazioni a Valencia: dibattito su prevenzione e aiuti dell’UE I deputati discuteranno le inondazioni in Spagna, che hanno causato oltre 223 vittime, e di come migliorare la resilienza dell’UE a eventi meteorologici estremi e sostenere la popolazione.

None [28] Legge UE sulla deforestazione: il Parlamento voterà sul rinvio Il PE deciderà se rinviare le misure della legge sulla deforestazione, che mira a garantire che i prodotti venduti nell’UE non contribuiscano al disboscamento in nessuna parte del mondo.

None [29] COP29: voto sulla posizione del PE sui negoziati globali sul clima I deputati discuteranno mercoledì e voteranno giovedì le richieste del Parlamento per la COP29, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2024.

None [30] Preparazione dell’UE ad un mondo incerto: deputati discutono la relazione Niinistö Giovedì alle 9.00 l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö presenterà la sua relazione su come l’UE può prepararsi meglio alle future crisi civili e militari.

None [31] Partita di calcio ad Amsterdam, violenza e attacchi contro i tifosi israeliani Mercoledì i deputati discuteranno della escalation di violenza intorno alla partita di calcio Maccabi Tel Aviv – Ajax, nei Paesi Bassi, e degli attacchi contro i tifosi israeliani.

None [32] Il Parlamento lancia l’allarme sulla “flotta ombra” russa Giovedì i deputati voteranno una risoluzione su come l’UE dovrebbe affrontare il problema della flotta ombra russa che trasporta petrolio greggio in violazione delle sanzioni UE.

