(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): SALVARE PINETA CATTINARA E NON SVUOTARE BURLO

"Apprendiamo con profondo dispiacere

la notizia secondo la quale verr? data esecuzione al progetto che

presuppone l’abbattimento di 400 alberi sani e maturi nella

pineta dell’ospedale di Cattinara, bosco che rappresenta un

importante polmone verde per l’area triestina. Parallelamente,

sempre a Trieste, si vuole anche smembrare l’Irccs materno

infantile Burlo Garofolo, realt? sanitaria riconosciuta pure

fuori regione: trasferendo alcuni reparti che lo hanno reso una

eccellenza, di fatto, lo si svuota”.

Lo evidenzia in una nota la consigliera regionale Rosaria Capozzi

(Movimento 5 Stelle), esprimendosi con preoccupazione in merito

alle vicende legate alle strutture ospedaliere di Trieste e alle

zone che le ospitano.

“In seguito alla risposta a un’interpellanza tematica sulla sorte

della pineta e del trasferimento del Burlo Garofolo – spiega la

Capozzi – l’assessore Riccardi ha parlato di continuit?

amministrativa. Inoltre, ha aggiunto di essersi trovato sul

tavolo un progetto gi? fatto in precedenza”.

“Lo stesso componente dell’Esecutivo regionale – ricorda la

pentastellata – nel corso della seduta della III Commissione del

14 ottobre 2021 aveva, invece, dichiarato di studiare per trovare

soluzioni alternative. A quanto pare, per?, nulla di tutto ci? si

? verificato e i rischi legati alla doppia problematica, tanto

ambientale quanto sociosanitaria, continuano a gravare sulla

comunit? non solo giuliana”.

