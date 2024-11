(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 ROMA, SILVESTRI (M5S): SERVE SMART WORKING PER EVITARE PARALISI DURANTE GIUBILEO

“Se combiniamo l’arrivo di milioni di pellegrini, i cantieri non finiti del Giubileo, quelli del Pnrr e della manutenzione ordinaria che andranno avanti almeno per tutto il 2025, è evidente che Roma sarà paralizzata più di quanto già non sia. Lo si vede in quasi tutte le principali arterie della città. In tanti mi scrivono testimoniando tempi di percorrenza biblici, oltre quattro ore tra andata e ritorno. In pratica c’è chi lavora 8 ore al giorno a cui si aggiungono quelle passate in macchina. A lungo è sfibrante per qualsiasi essere umano. Il mio emendamento per favorire lo smart working a Roma durante il Giubileo, non è per chi già può ottenerlo o lo otterrà con i vari accordi sindacali e individuali, ma per chi non può averlo, perché magari deve attraversare Roma e andare ad aprire il negozio a Prati. È a loro che va resa la vita più sopportabile. Mi aspetto che la romana Meloni, che vanta tanto il suo esserlo e la sua provenienza popolare, appoggi una proposta come questa”.

Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, in alcuni passaggi di una intervista a Roma Today.

