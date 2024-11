(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

Nuove strategie per sopravvivere. I microorganismi si adattano

Tu mi insegui e io mi nascondo, tu mi cerchi ed io mi confondo con l’ambiente, tu mi attacchi e io aggiungo un altro scudo. Grazie a un continuo adattamento e perfezionamento delle proprie barriere difensive, per evitare di soccombere, i microorganismi si tutelano dalla azione di antibiotici, antivirali e antiparassitari a cui erano sensibili in precedenza, sicchè le cure – un tempo efficaci – risultano del tutto inadeguate alle variazioni che i patogeni mettono in atto per difendersi. I microbi multi-resistenti possono causare malattie anche differenti per sito di infezione, severità e incidenza.

Questo fenomeno riguarda contagi spesso correlati all’assistenza sanitaria che insorgono e si diffondono all’interno di ospedali e di altre strutture sanitarie.

Gli antibiotici sono una pietra miliare della medicina moderna e la resistenza che viene loro opposta è una seria minaccia per la salute pubblica nel trattamento delle infezioni batteriche.

Lo Stafilococco aureo è uno dei batteri patogeni più virulenti e può essere trasmesso per contatto (persone, oggetti), per via aerea tramite goccioline di saliva o attraverso gli alimenti.

Poco dopo l’entrata in uso clinico della penicillina per il suo trattamento, sono emersi ceppi insensibili al farmaco e quindi trattati con la meticillina che, a sua volta, ha dato origine a una variante batterica resistente.

Una ricerca dell’Università di Sheffield (Uk) descrive il meccanismo per il quale lo Stafilococco aureo diviene indifferente alla terapia, aprendo la strada a nuovi approcci per controllare le malattie infettive. Lo studio dell’università britannica rivela che questo batterio ha una modalità di difesa contro gli antibiotici: il doppio scudo.

Possiede, infatti, pareti cellulari (primo scudo) simili a maglie che richiedono degli acceleratori dei processi biologici (enzimi) per essere unite. Gli enzimi sono il bersaglio dei farmaci come la meticillina che impedisce, così, la formazione della parete.

Lo studio mostra che il batterio resistente ha sviluppato un diverso meccanismo di sintesi della parete cellulare (secondo scudo) che consente la replicazione in presenza di antibiotici. Questa variante, prima sconosciuta, è essenziale per innescare l’antibiotico resistenza. In sintesi, lo Stafilococco aureo utilizza una forma differente di riproduzione della cellula per garantirsi la sopravvivenza. Per comprendere i dettagli di questo processo, i ricercatori stanno lavorando allo sviluppo di inibitori in grado di colpire la nuova strategia di protezione del patogeno.

Il professor Simon Foster della School of Biosciences dell’Università di Sheffield, ha dichiarato: “Questa ricerca è interessante poiché i risultati hanno importanti ramificazioni per lo sviluppo di nuovi antibiotici e anche per la comprensione dei principi fondamentali che sono alla base della crescita e della divisione batterica e fornirà nuovi modi per affrontare questo pericoloso organismo infettivo”.

Il prossimo obiettivo è quello di determinare come lo Stafilococco aureo sia in grado di crescere e dividersi in presenza di antibiotici utilizzando il secondo scudo recentemente scoperto.

Charles Darwin sosteneva che per la sopravvivenza più che la forza, o l’intelligenza, vale la capacità di adattamento. Così è.

Primo Mastrantoni, presidente comitato tecnico-scientifico di Aduc

