(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Nota Farnesina – Roma. Il Sottosegretario agli Affari Esteri Silli al convegno “Riscoprire l’area dell’America Centrale e del Gran Caribe”

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, Giorgio Silli, ha partecipato oggi a Roma presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi al convegno “Riscoprire l’area dell’America Centrale e del Gran Caribe: opportunità future”.

“Il governo italiano è fortemente impegnato nel rilancio del dialogo politico con il Centro America, un’area del mondo in cui tanti italiani sono emigrati in passato e con la quale condividiamo valori e principi fondamentali, quali la lotta alla criminalità nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto” ha dichiarato Silli. “L’Italia intende rafforzare la cooperazione economica con questi paesi nel quadro della diplomazia della crescita, per favorire lo sviluppo reciproco e creare sinergie in settori strategici come ad esempio la tecnologia e la transizione ecologica” ha continuato il Sottosegretario. “Ma possiamo lavorare insieme in modo proficuo anche nel settore della cultura, facendo leva sull’enorme patrimonio culturale italiano” ha concluso Silli.

Alla conferenza sono inoltre intervenuti il Rettore dell’Università Marconi, Marco Abate, il Segretario Generale dell’istituto Italo Latino Americano, Antonella Cavallari, il Direttore Generale del Sistema Paese del Maeci, Mauro Battocchi, il Vice Direttore Centrale per la Mondializzazione e la Questioni Globali del Maeci, Laura Carpini, insieme ad esperti di settore, per approfondire opportunità e prospettive politiche, economiche e culturali del partenariato tra Italia e Centro America, alla presenza anche di esponenti del corpo diplomatico accreditato a Roma.