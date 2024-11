(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 NASSIRIYA, DAMIANI (FI): L’ITALIA NON DIMENTICA I SUOI EROI

“Celebriamo oggi la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita nel 2009 nella data del 12 novembre, in concomitanza con l’anniversario dell’attentato di Nassiriya. Una strage che l’Italia non dimentica, nella quale 21 anni fa persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili, come tanti nostri concittadini impegnati a costruire la pace nelle zone più tormentate, in ogni parte del mondo. In questo tempo di conflitti che violano il principio della convivenza pacifica e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli, il valore di chi si impegna, rischiando purtroppo anche la vita, per una missione di altruismo va onorato come esempio di massima dedizione al bene comune”. Lo dichiara Dario Damiani, senatore di Forza Italia