(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Minori, Stefani (Lega): ok in commissione nostro ddl contro sottrazione

Roma, 12 nov. – “La commissione Giustizia del Senato ha approvato oggi il testo del ddl della Lega contro la sottrazione dei minori, una circostanza frequente nelle crisi coniugali. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i più piccoli: necessario garantire e assicurare la bigenitorialità, la possibilità quindi che entrambi i genitori possano mantenere il rapporto con il figlio. Con questa norma viene punito con pene da 2 a 5 anni chi sottrae il minore in italia. Si arriva alla reclusione da 3 a 6 anni per chi lo porta all’estero, dove si rischia di perdere veramente le tracce. Chi si adopera efficacemente per il rientro ha la pena ridotta fino ai due terzi. Questa battaglia di giustizia vede la Lega impegnata dal 2013 per tutelare i diritti di bambini e ragazzi, che non possono pagare il prezzo più alto di una separazione, e di tante persone che non hanno più rivisto i loro figli”.

Così la senatrice Erika Stefani, prima firmataria del provvedimento e capogruppo della Lega in commissione Giustizia.

