MANOVRA, DALLA LEGA TRE EMENDAMENTI PER SOSTENERE LE FORZE DI POLIZIA

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

Ripristino del turn over al 100% per forze di polizia, militari e vigili del fuoco; eliminazione della norma per il trattenimento volontario in servizio fino a 70 anni per le forze dell’ordine; un fondo per ulteriori assunzioni ordinarie e straordinarie del comparto sicurezza e difesa. Sono i tre emendamenti presentati dalla Lega alla legge di bilancio per sostenere gli operatori in divisa.

Così fonti del partito di Matteo Salvini.