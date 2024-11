+++HTSI: Il lusso è una START UP. Nasce il 1° PREMIO HTSI Best Luxury Start Up Award.10 le categorie: sostenibilità, tecnologia, sociale, exploit, innovazione, esperienziale, globale, Luxury Aesthetic, giovane, best of the best. htsi-award.ilsole24ore.com

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

Il lusso è una START UP: nasce il primo Premio

HTSI Best Luxury Start Up Award

Moda, design, cosmetica, ospitalità, hi-tech, sostenibilità:

rivolto alle 10 imprese emergenti

che hanno il potenziale di innovare, plasmare e rilanciare il mercato dell’alto di gamma.

Per consultare il regolamento del Premio o presentare la propria candidatura entro il 24 dicembre 2024

Infoline: htsi-award.ilsole24ore.com

Premiazione serata di gala “HTSI Best Luxury Start Up Award” a Milano a metà febbraio 2025

“A conclusione di un anno di celebrazioni per il decimo anniversario di HTSI made in Italy, questo premio è un impegno a guardare al futuro e guardare ai giovani, nella volontà di valorizzare il talento creativo e imprenditoriale, in linea con i valori del magazine: l’ottimismo dell’azione, il bello come motore di trasformazione e cambiamento, la flessibilità artigianale e la ricerca innovativa,

il pensiero autenticamente sperimentale e la dimensione del servizio”.

Presidente di Giuria, Nicoletta Polla Mattiot, direttrice di HTSI

Un pulsante come metafora dello Start: è il simbolo di HTSI Best Luxury Start Up Award, il primo e prestigioso premio ideato da HTSI a conclusione di un anno di celebrazioni per il decimo anniversario del magazine che ha l’obiettivo di sostenere le start up che stanno rivoluzionando il mondo del lusso attraverso innovazione, sostenibilità, visione, scoperta e di cura del talento, in linea con la missione del magazine HTSI. La finalità del premio è guardare al futuro, guardare ai giovani, per valorizzare “il bello che fa bene”, come intuizione imprenditoriale che dà vita a prodotti e servizi di alta gamma. L’Iniziativa ha lo scopo di raccontare e dare spazio alle migliori realtà italiane operanti nel settore del lusso ed aventi sede legale in Italia.

Dieci categorie chiave, quanti sono gli anni di HTSI Made in Italy, in grado di intrecciare i suoi contenuti e i suoi valori:

1. Premio Start-up sostenibile

Per la start-up che sta facendo della sostenibilità un pilastro fondamentale del suo modello di business, introducendo soluzioni innovative e concrete per ridurre l’impatto ambientale nel mondo del lusso. Dai materiali ecologici alle pratiche di economia circolare, questa azienda ridefinisce l’essenza del lusso responsabile.

2. Premio Start-up tecnologica

Celebrando l’avanguardia tecnologica, questo premio è destinato alla start-up che ha saputo implementare le tecnologie più avanzate per trasformare l’esperienza del lusso. Dall’intelligenza artificiale alla realtà aumentata, fino alle piattaforme digitali innovative, l’azienda premiata sta portando il lusso alla sfida dell’industria 6.0.

3. Premio Start-up sociale

Premiamo la start-up che, attraverso il lusso, promuove un impatto sociale positivo. Che si tratti di iniziative filantropiche, pratiche di inclusione sociale o progetti che migliorano la vita delle comunità, questa azienda dimostra come il lusso possa essere un vettore di cambiamento.

4. Premio Start-up exploit

Per la start-up che mostra un potenziale eccezionale di crescita e impatto nel settore del lusso, questa categoria individua il progetto con la visione più ambiziosa e la capacità di scalare rapidamente. Un riconoscimento per coloro che si stanno affermando come i futuri protagonisti del mercato.

5. Premio Start-up innovazione

Questa categoria celebra la start-up che ha saputo ridefinire il concetto di lusso attraverso l’innovazione never seen before. Dall’ideazione di nuovi prodotti o servizi a modelli di business originali, l’azienda premiata dimostra una creatività straordinaria nel cambiare le regole del gioco.

6. Premio Start-up Customer-oriented

Per la start-up che ha messo l’esperienza del cliente al centro della sua proposta, rivoluzionando il modo in cui il lusso viene proposto e percepito. Che si tratti di nuove modalità di interazione o esperienze immersive, questa azienda ha creato un nuovo standard per l’esperienza luxury.

7. Premio Start-up globale

Rivolta alla start-up che ha saputo espandere la propria visione oltre i confini nazionali, questa categoria premia l’internazionalizzazione e la capacità di affermarsi in diversi mercati. L’azienda premiata ha dimostrato una mentalità globale e una capacità di influenzare la scena internazionale del lusso.

8. Start up Luxury Aesthetic

Per la start-up che ha dimostrato coraggio nell’affrontare sfide difficili, sperimentare nuove idee e assumersi rischi che altri non avrebbero osato. Questa categoria premia l’audacia imprenditoriale e il desiderio di spingersi oltre i limiti del convenzionale.

9. Premio Start-up giovane

Questa categoria celebra la freschezza e l’energia delle start-up emergenti, fondate da giovani imprenditori o con un’età media del team molto bassa. Premiamo la start-up che, nonostante la giovane età, ha dimostrato un grande potenziale e capacità di innovazione.

10. Best of the Best

Il premio più ambito dell'intera competizione, riservato alla start-up che ha saputo eccellere in modo trasversale, combinando innovazione, impatto, sostenibilità e crescita. Un riconoscimento globale che celebra l'eccellenza assoluta nel mondo del lusso.

Regolamento e modalità di partecipazione

L’iniziativa ha svolgimento dal 25 ottobre 2024 al 24 dicembre 2024. I vincitori saranno selezionati entro la metà del mese di gennaio 2025 e saranno premiati nel corso dell’evento “HTSI Best Luxury Start Up Award” che avrà luogo a Milano nel mese di febbraio 2025. Ogni categoria condivide valori come l’eccellenza nella realizzazione, l’innovazione e, sempre più spesso, un forte impegno verso la sostenibilità. Il concetto di lusso si è inoltre evoluto con il progresso tecnologico, portando a una nuova definizione che include innovazione e funzionalità avanzate, oltre a design e artigianalità e si lega anche a un’idea di consapevolezza etica e ambientale, dove l’esperienza o il prodotto sono concepiti per durare nel tempo e rispettare il pianeta. In sintesi, il lusso è una combinazione di qualità straordinaria, esclusività e valore percepito, che si traduce in oggetti, esperienze o servizi capaci di offrire non solo comfort e piacere, ma anche un forte senso di distinzione e raffinatezza.

Tutti i moduli di adesione inviati verranno selezionati ed è possibile risultare vincitore anche in più categorie.

Giuria

Le start up premiate avranno l’opportunità di mostrare il loro lavoro di fronte a una giuria d’eccezione, composta da influenti rappresentanti del mondo imprenditoriale e da leader del settore, pronti a identificare le realtà più promettenti e rivoluzionarie del panorama del lusso.

La giuria è composta da: Presidente di giuria Nicoletta Polla-Mattiot, direttrice HTSI – How to Spend it; Franco Broccardi, esperto economia della cultura e della sostenibilità; Roberta Cocco, esperta di Trasformazione Digitale ed Empowerment femminile; Gemma D’Auria, senior Partner and Global Leader of Apparel, Fashion & Luxury McKinsey & Company; Marco Gay, presidente Esecutivo Zest e Presidente Unione Industriali di Torino; Stefania Lazzaroni, direttrice generale Altagamma; Roberto Liscia, presidente di Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano; Maria Grazia Mattei, fondatrice e Presidente MEET Digital Culture Center; Karen Nahum, direttrice Generale Publishing & Digital Gruppo 24 ORE; Frank Pagano, senior Partner @ JAKALA, Shareholder & Author; Stefania Siani, CEO e COO Serviceplan Italia; Federico Silvestri, direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE.

Premio

Come riconoscimento del merito personale, a ciascuno dei vincitori sarà riconosciuto un oggetto della collezione Fornasetti personalizzata da Fornasetti per HTSI ed esposto nell’evento di HTSI a Casa Fornasetti il 10 luglio 2024 nonché un abbonamento al quotidiano Digitale Il Sole 24 Ore (per il solo titolare o legale rappresentante della start-up) della durata di 12 mesi.

In aggiunta, il vincitore della categoria Best of the Best riceverà un corso di formazione del Sole 24 Ore Formazione, cui potranno accedere fino ad un massimo di 3 persone, mentre i vincitori delle altre nove categorie riceveranno una Borsa di Studio per il valore del 50% del costo di partecipazione al corso del Sole 24 Ore, cui potranno accedere fino ad un massimo di 3 persone.

Per consultare il regolamento del Premio HTSI Best Luxury Start Up Award o presentare la propria candidatura infoline: htsi-award.ilsole24ore.com

