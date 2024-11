Fisco: Benigni, riapertura termini concordato è vittoria FI

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

“Abbiamo vinto un’altra battaglia: grazie a Forza Italia e all’impegno del vicepremier e nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani, saranno riaperti i termini per il concordato preventivo. Una decisione, quella adottata oggi dal Consiglio dei ministri, che va nella direzione, da noi sempre auspicata, della creazione di un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, e che permetterà di ottenere nuove risorse per sostenere il ceto medio, intervenendo sulle aliquote Irpef. Abbassare la pressione fiscale è per noi un obiettivo e una priorità: con Forza Italia al governo non ci saranno mai nuove tasse. Dopo esserci battuti per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e per l’accorpamento dei primi tre scaglioni Irpef, abbiamo centrato un nuovo obiettivo. Continueremo in questa direzione, con l’obiettivo di sostenere il ceto medio e chi contribuisce ogni giorno alla crescita economica del Paese”.

Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

