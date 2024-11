Comunicato Stampa_CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): “SABATO 16 NOVEMBRE OPEN DAY SEDE ANAGRAFICA PRIMA PORTA”

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

CIE, TORQUATI – COZZA (MUN.XV): "SABATO 16 NOVEMBRE OPEN DAY SEDE

ANAGRAFICA PRIMA PORTA"

“Proseguono in Municipio XV gli appuntamenti con gli open day per il

rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 16 novembre apertura

straordinaria dalle 8.30 alle 16.00 della sede di Prima Porta, Piazza Saxa

Rubra 19.

Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai

cittadini, per accedere al servizio è necessaria la prenotazione online

tramite Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/)

esclusivamente nella giornata di venerdì 15 novembre a partire dalle 9.00

fino a esaurimento delle disponibilità.

Grazie al personale del Municipio per essere come sempre a disposizione;

c’è ancora tanto da fare ma siamo ogni giorno a lavoro per migliorare un

servizio indispensabile alla cittadinanza”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e

l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.

Roma, 12 novembre 2024

