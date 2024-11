(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

*Carabinieri: Albano (FdI), congratulazioni e auguri di buon lavoro al

Generale Luongo*

Roma, 12 novembre 2024 – “Esprimo le più vive felicitazioni al Generale di

Corpo d’Armata Salvatore Luongo in occasione della sua nomina a Comandante

Generale dell’Arma dei Carabinieri, deliberata oggi dal Consiglio dei

Ministri”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia e

Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano.

“Recentemente ho avuto il piacere di conoscere il Generale Luongo in

occasione dell’inaugurazione della caserma di Pieve Torina. La nomina di

oggi – continua – rappresenta un riconoscimento meritato per un

professionista di grande esperienza, che ha dedicato la sua carriera al

servizio dello Stato e alla tutela dei cittadini.

Desidero infine ringraziare il Generale Teo Luzi per l’eccellente lavoro

fin qui svolto e rinnovare il più sentito ringraziamento a tutti i militari

dell’Arma per il loro prezioso servizio a favore della collettività”,

conclude.

