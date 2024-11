ANTIMAFIA, GUBITOSA (M5S): ASSURDE CALUNNIE BASATE SU PRESUNTE LETTERE NON FIRMATE, ADESSO BASTA

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

ROMA, 12 nov. – “Riprendono le calunnie nei confronti di Federico Cafiero De Raho da parte del centrodestra sulla base di una relazione che sarebbe stata scritta dal procuratore aggiunto Russo ma non firmata né formalizzata. Ma di cosa stiamo parlando? Veramente si discute di una comunicazione mai resa ufficiale né inviata per le vie formali rigorosamente previste dalla Dna? Basta con le calunnie. Proprio all’ex procuratore aggiunto Russo in audizione avevo chiesto se avesse mai comunicato osservazioni critiche sul comportamento di Striano e lui mai ha fatto riferimento ad alcuna comunicazione scritta. Questa vicenda grave per i possibili reati commessi da Striano e Laudati non può diventare una macchinazione calunniosa né arrivare alla farsa di polemiche politiche basate su presunte relazioni non firmate né formalizzate”.

Lo afferma Il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle è componente della commissione antimafia.

