Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, AMBIENTE. CASINI-LEONCINI (IV): TMB ROCCA CENCIA, SI DIA PRIORITÀ A SALUTE CITTADINI

Roma, 11 novembre 2024 – “Sulla questione del Tmb di Rocca Cencia ci schieriamo dalla parte dei cittadini. Le tensioni degli ultimi giorni, con i residenti della zona che sono scesi in piazza per protestare contro i miasmi provenienti dall’impianto, dimostrano chiaramente che il problema non è ancora risolto, nonostante gli annunci di dismissione del sito fatti ormai più di un anno fa dell’Amministrazione e le rassicurazioni arrivate ieri dall’Assessorato all’Ambiente. La nostra posizione l’abbiamo ribadita in diverse occasioni: siamo favorevoli agli impianti e alla realizzazione del termovalorizzatore perché Roma deve uscire dalla fase emergenziale e adottare finalmente un sistema moderno e funzionale di gestione dei rifiuti. Ma è evidente che il Tmb di Rocca Cencia – come già accaduto per l’impianto analogo del Salario – non può essere più utilizzato per il trattamento di alcun tipo di rifiuto, deve chiudere definitivamente, anche per consentire le indispensabili operazioni di bonifica dell’area. Non basta dunque ridurre i disagi, bisogna lavorare a soluzioni definitive e dare assoluta priorità alla salute dei cittadini, costretti a convivere ancora oggi con aria irrespirabile e cattivi odori. Continueremo ad appoggiare i residenti in questa battaglia e a difendere un territorio per troppo tempo martoriato”. Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

