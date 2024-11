(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Migranti. Kelany (FdI): da magistrati cortocircuito tra poteri dello Stato. Politiche migratorie sono di esclusiva competenza della politica

“I giudici del tribunale di Roma hanno deciso di aderire graniticamente e in maniera affetta da convinzioni politiche, ad un orientamento per cui le politiche migratorie del governo Meloni sarebbero da avversare. Contrastare in questo modo le procedure accelerate di frontiera, previste dalla direttiva europea, non fa altro che generare uno stallo sui rimpatri e creare un cortocircuito tra i poteri dello Stato. È responsabilità del governo indicare i paesi sicuri e non potrebbe che essere così, perché le politiche migratorie sono di esclusiva competenza della politica”.

Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Sarà Kelany, responsabile del dipartimento immigrazione di FdI.

