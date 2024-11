(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Ita-Lufthansa. Barbagallo: “No a sconti e svendite, governo riferisca in Parlamento”

“Il delicatissimo affare Ita-Lufthansa continua a celebrarsi nelle stanze dei bottoni del Mef piuttosto che nelle aule parlamentari. Con le organizzazioni sindacali escluse dagli incontri, così come anche i lavoratori. E in più in queste ore giungono voci su accordi e accordicchi in deroga rispetto al piano industriale e quanto sottoscritto dallo stesso Mef con la compagnia di bandiera tedesca. Lo diciamo chiaramente: No alla svendita di Ita, i patti vanno rispettati e ci opponiamo ad ulteriori sconti sul prezzo di uno dei gioielli italiani”. Così il capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo, che sulla fusione Ita-Lufthansa ha depositato interrogazione urgente chiedendo altresì al governo di riferire in Parlamento.

“Su quest’ennesimo gioco al ribasso – afferma – il Pd continuerà a vigilare per impedire manovre strane che vanno anche contro quanto deciso e comunicato dallo lo stesso governo in precedenza”.

Roma, 11 novembre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]