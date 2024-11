Gli interventi di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 17 novembre

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 Ufficio stampa

STRADE, VERDE PUBBLICO, CIMITERI E

SCUOLE: GLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

QUESTA SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 17

novembre

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel

territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland.

Per quanto riguarda la sistemazione delle buche sulle strade, proseguono i lavori in via

Tito Sinibaldi (marciapiede lato destro) e lungo la strada Morro-San Nicolò-Sant’Angelo.

La pulizia delle cunette e dei chiavicotti è prevista nella strada di Busano, già avviata la

scorsa settimana e in via Macedonio Melloni, mentre la pulizia delle griglie verrà

effettuata in corso Mazzini.

Gli interventi di manutenzione del verde, con il taglio dell’erba nelle aree pubbliche, è

programmato nella ex scuola di Strettura, al parcheggio dell’Istituto per Sovrintendenti

della Polizia di Stato “Rolando Lanari”, alla rotonda di Colle San Tommaso, al parcheggio

della stazione FF.SS. ed in piazza Polvani.

Nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo verrà effettuato lo svuotamento dei sacchi,

mentre nei diversi cimiteri del territorio le squadre dell’Ase provvederanno a riparare le lampade

votive guaste, lavorando ai nuovi allacci e alle eventuali disdette se richieste. Per l’allestimento

dei seggi elettorali verrà in settimana effettuata la pulizia dei seggi di Pompagnano, Strettura e

Montemartano ed il controllo degli impianti elettrici, idrici e fognari negli edifici sede dei seggi

elettorali (proseguirà anche la verifica degli impianti elettrici e di sicurezza al Teatro Caio Melisso

– Spazio Carla Fendi, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al Complesso Monumentale di San

Nicolò).

La pulizia delle gronde è prevista nelle scuole di Terzo La Pieve, Protte e Villa Redenta, mentre la

manutenzione dei discendenti interesserà il Teatro Nuovo Menotti. Per la segnaletica stradale è

in programma la sistemazione di quella mobile per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.

Parallelamente ai lavori eseguiti dall’Ase Spoleto, la ditta Gardenland eseguirà il taglio erba e delle

siepi, con relativa pulizia, in via 1° Maggio, parcheggio di via dei Filosofi, giardino Due Pini, parcheggio in via Giacomo

Reggiani, via Visso, piazza Campello, piazza della Signoria, largo Clementi, agli ingresso sud e nord di Spoleto, in via

Anfiteatro, via Cecili, piazza San Domenico e via Filitteria (in tutte le aree interessate verrà effettuata la raccolta dei

rifiuti ).