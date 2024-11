CS – Interpellanza urgente del centrodestra al Comune di Foggia per chiarimenti sugli atti di programmazione del personale e delle aree dirigenziali con richiesta di valutazione di annullamento in autotutela

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 *Interpellanza urgente del centrodestra al Comune di Foggia per chiarimenti

sugli atti di programmazione del personale e delle aree dirigenziali con

richiesta di valutazione di annullamento in autotutela*

Quali iniziative ha assunto o intende assumere il sindaco Episcopo in

merito alle istanze di autotutela già depositate; quali azioni intende

mettere in campo per risolvere le problematiche inerenti l’eventuale

illegittimità e difformità degli atti inerenti la programmazione del

personale; per quali motivi l’Amministrazione non ha avviato ancora le

procedure concorsuali programmate per l’anno in corso e quali azioni

intende intraprendere il sindaco per accertare eventuali responsabilità.

Questi i punti dell’interpellanza con risposta urgente in Aula presentata

dai consiglieri comunali di centrodestra al Comune di Foggia: Claudio

Amorese, Concetta Soragnese e Maurizio Accettulli (FdI); Raffaele Di Mauro,

Luigi Fusco (indipendente), Pasquale Rignanese (Forza Italia), Marco

Pellegrino (Di Mauro Sindaco) e Franco Amato Nunziante (Prima Foggia).

La nuova Amministrazione Comunale – si legge nel documento – ha manifestato

chiara volontà di incrementare il proprio organico attraverso diversi atti

di gestione visto che i Servizi Comunali sono in difficoltà nella gestione

ordinaria per dare risposte ai cittadini. Da recenti notizie di stampa è

emersa la forte preoccupazione e la ferma denuncia da parte di sindacati ed

esperti in merito ad atti dell’Amministrazione Comunale inerenti violazioni

di norme in tema di scelte di programmazione, gestione e reclutamento di

– Area DIREL, Federazione dei Dirigenti e Direttivi maggiormente

rappresentativa su base nazionale e territoriale nel comparto di

riferimento, nonché agente contrattuale accreditato presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – quale

sede tutelare dei diritti delle categorie interessate, ha presentato al

Sindaco “istanza di autotutela ex artt. 21 octies e novies L. 7 agosto

1990, n. 241 – Atti Comune di Foggia” e per conoscenza al Prefetto, al

Collegio dei Revisori dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica

Palazzo Chigi con la finalità di rivedere gli atti riguardanti la

programmazione del personale e la distribuzione delle aree dirigenziali

amministrative formalizzando istanza di annullamento in autotutela. Con la

nota citata la DIREL ritiene che la volontà della nuova Amministrazione

comunale di incrementare il proprio organico sia stata esplicitata con atti

programmatori e gestionali disarticolati, contraddittori e in netta

violazione delle prescrizioni e dei principi fondamentali dell’attuale

quadro normativo.

Il DM 25 luglio 2023 – evidenziano i consiglieri del centrodestra a Palazzo

di Città – aggiornando il Principio Contabile Applicato (PCA) 4.1 allegato

al D.Lgs. 118/2011, ha previsto al paragrafo 8.2 che la Sezione Operativa

del DUP debba contenere non più il Piano Triennale del Fabbisogno di

Personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai

fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità

assunzionale dell’Ente in base alla normativa vigente, tenendo conto delle

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior

funzionamento dei servizi. La corretta programmazione finanziaria nel DUP

costituisce dunque il presupposto necessario per la formulazione delle

previsioni della spesa di personale nel successivo Bilancio di Previsione e

per la predisposizione e per la successiva approvazione del Piano Triennale

del Fabbisogno di Personale nell’ambito della Sezione “Organizzazione e

Capitale umano” del PIAO. Con l’introduzione del PIAO (Art. 6 DL n. 80/2021

convertito in Legge n. 131/2021), il Legislatore ha riformato profondamente

il sistema, accorpando il vecchio Piano Triennale dei Fabbisogni del

Personale (PTFP) nel PIAO insieme ad altri Piani programmatici. Il

Dipartimento della Funzione Pubblica ho ulteriormente chiarito che il Piano

Triennale del Fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle

dell’attività di programmazione complessivamente intesa e deve svilupparsi,

nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti

nel ciclo della performance. L’indirizzo politico-strategico

dell’Amministrazione comunale di Foggia è stato impropriamente impartito

dall’Organo esecutivo secondo modalità e principi voluti dalla precedente

riforma “Madia (D.Lgs. n. 75/2017). La Macro-struttura dell’Ente è stata

modificata dalla Giunta a valle di un Piano Triennale dei Fabbisogni del

Personale (PTFP) inefficace approvato come documento autonomo secondo il

vecchio ciclo di programmazione. Il quadro normativo utilizzato risulta

superato; l’art. 8 D.L. 13/2023 che individua la base di calcolo della

percentuale massima (50%) delle figure reclutabili a tempo determinato e le

potenziali ricadute sul calcolo stesso.

E’ quindi fondamentale – aggiungono i consiglieri di minoranza –

l’approvazione ordinata e coordinata di tutti gli atti di programmazione e

di gestione e, come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica,

l’obbligo di coerenza del Piano Triennale del Fabbisogno con l’attività di

programmazione nel rispetto dei vincoli finanziari; che la corretta

programmazione finanziaria nel DUP costituisce dunque il presupposto

necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale

nel successivo Bilancio di Previsione e per la predisposizione e per la

successiva approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

nell’ambito della Sezione “Organizzazione e Capitale umano” del PIAO; che

in riferimento agli atti in premessa vi sono diversi profili di difformità

tra gli atti stessi e di illegittimità delle delibere citate, ed in modo

aggiornamento del PIAO 2024/2026 tuttora vigente che viola l’art. 23

Regolamento di Contabilità, l’art. 170, comma 7, D.Lgs. 267/2000, l’art. 6

DL n. 80/2021 convertito in Legge n. 131/2021, il D.P.R. n. 81/2022, il

Decreto Ministeriale n.132/2022 e l’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; che le

2024-2026.

“Perché per il 2024 non si sono fatte le assunzioni previste dal Piano

Triennale? Il rischio è quello di perdere le assunzioni previste dal Piano

Triennale approvato prima dell’insediamento di questa Amministrazione. Si

deve valutare il procedimento di autotutela per l’annullamento degli atti

de quo”, concludono i consiglieri dell’opposizione.