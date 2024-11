(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Al via il corso residenziale ADM-GdF per 20 giovani funzionari dell’Amministrazione doganale albanese

Roma, 11 novembre 2024 – Nella giornata odierna, presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a Ostia ha preso il via il corso residenziale, tenuto da funzionari esperti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da Ufficiali della Guardia di Finanza, a favore di 20 giovani funzionari dell’Amministrazione doganale albanese risultati vincitori di un’apposita selezione interna.

Il corso, della durata di cinque giorni, rientra nell’ambito del Programma di cooperazione Italia – Albania in materia doganale sancito dal protocollo di intesa stipulato tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Guardia di Finanza e Amministrazione doganale albanese.

Le attività formative, in aula e sul campo, verteranno su argomenti di polizia economico-finanziaria, contrasto al contrabbando e alle frodi, nonché sul sistema doganale di analisi dei rischi. Oltre alle lezioni in aula, è prevista una giornata presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino “L. Da Vinci”, in cui verrà fornita una panoramica delle attività operative svolte nello scalo.