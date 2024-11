(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 CACCIA, M5S: “DELIBERA ABRUZZO SU CERVI CRIMINALE, ORA STOP STRAGI”

Roma, 11 nov. – “Un mese dopo la prima sospensione della delibera della Regione Abruzzo che prevedeva l’abbattimento di 469 cervi, il Consiglio di Stato è tornato sulla vicenda decretando la sospensione definitiva a quella folle decisione. È una vittoria delle associazioni animaliste, che per prime si sono opposte a questa mattanza impugnando l’ordinanza abruzzese. Ma siamo orgogliosi di affermare che è una vittoria anche nostra e di tutte quelle forze che hanno denunciato e combattuto una delibera che non esitiamo a definire criminale. Un documento che non solo apriva alla soppressione di quasi 500 animali innocenti, ma che metteva addirittura nero su bianco il tariffario per ogni singolo capo. Ora il Tar dovrà esprimersi nuovamente e speriamo che alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato questa follia venga archiviata per sempre. Fino a quel momento, continueremo a tenere alta l’attenzione, a combattere per i diritti degli animali e a schierarci al fianco delle associazioni che lo fanno ogni giorno. Ma continueremo anche a fare tutto ciò che è in nostro potere per fermare una volta per tutte queste vergognose stragi e la crudeltà sugli animali”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato e i membri del Comitato M5S Pianeta 2050 Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi, Sergio Costa, Sabrina Licheri, Gisella Naturale, Luigi Nave, Carmen Di Lauro e Ilaria Fontana.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle