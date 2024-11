(ARC) Imprese: Bini, dati 2024 confermano che economia Fvg in ripresa

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

Trieste, 11 nov – “Complimenti al gruppo Nem per aver

organizzato un evento molto atteso dagli imprenditori del Friuli

Venezia Giulia per fare il punto sulla situazione economica delle

nostre imprese. Il 2024 vede l’economia del nostro territorio in

ripresa, con imprese caratterizzate, per lo pi?, da marginalit?

positive. Ed ? proprio per essere al loro fianco che la Regione

si ? dotata di un importante piano strategico, redatto assieme ad

un player di primo ordine come The European House Ambrosetti:

l’Agenda FVG manifattura 2030. Un masterplan che individua le

traiettorie di sviluppo dell’economia regionale nell’immediato

futuro, anche in merito alle esportazioni”.

? il concetto espresso a Trieste dall’assessore regionale alle

Attivit? produttive Sergio Emidio Bini a margine del primo

appuntamento di “Top 500-Le 500 imprese leader del nordest”,

l’evento organizzato dal Gruppo Nord est multimedia e dedicato

alle realt? pi? rilevanti del Friuli Venezia Giulia, al quale era

presente, tra gli altri, anche l’assessore regionale all’Ambiente

Fabio Scoccimarro.

Ritornando sul tema delle esportazioni – al centro dell’incontro

odierno – l’assessore ha spiegato che “i primi mercati di

riferimento per le imprese del FVG sono tutti europei (Germania,

Francia e Regno Unito) ad eccezione degli Usa, che valgono ben il

12,6% del totale. Stiamo lavorando con decisione per favorire

l’internazionalizzazione delle imprese, come dimostra anche la

recente missione negli Stati Uniti. La sfida nei prossimi anni

sar? quella di reindirizzare le esportazioni verso le aree a pi?

alto tasso di crescita come il Nord America e anche l’Estremo

Oriente”.

Riportando alcune delle analisi condotte proprio da Ambrosetti,

Bini ha rimarcato che “nel primo semestre 2024 sono arrivati

segnali di ripresa dal settore metallurgico, che ha trovato

nell’Est Europa nuovi sbocchi per compensare le difficolt? del

mercato tedesco. Al tempo stesso, l’agroalimentare si conferma il

settore pi? dinamico, tanto da essere tra i primi a sondare le

possibilit? offerte dall’Estremo Oriente (+38% export in Corea

del Sud tra il 2022 e il 2023). Il settore Legno e Arredo del

FVG, nonostante la recente frenata, ? al terzo posto in Italia

per esportazioni”.

L’assessore ha quindi evidenziato che “anche la cantieristica ?

un asset di peso: con 1,9 miliardi di euro siamo la seconda

regione italiana per esportazioni nel settore marittimo, mentre

il porto di Trieste ? il primo a livello nazionale per

movimentazione merci. Sono dati che pongono buone basi per un

futuro in cui la nostra Regione ? chiamata ad affacciarsi con

coraggio su nuovi mercati”.

