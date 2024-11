(ARC) Coop. sociali: Riccardi, 100mila euro per acquisto attrezzature

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

Udine, 11 nov – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore

alle Politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo

Riccardi, ha approvato in via definitiva l’avviso che definisce

modalit?, tempi e procedure per l’accesso al contributo a favore

delle cooperative sociali dedite alla formazione professionale e

all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilit?

per l’acquisto di attrezzature quali ad esempio, arredi, mezzi di

trasporto e sistemi informatici.

“Dopo l’acquisizione del parere favorevole della Consulta

regionale delle associazioni delle persone con disabilit? e delle

loro famiglie del Friuli Venezia Giulia – ha spiegato Riccardi -,

e con la delibera licenziata nella scorsa seduta di Giunta,

l’avviso diventa definitivo. La disponibilit? finanziaria per le

finalit? del contributo ? pari a 100mila euro per l’anno 2024”.

La misura di contribuzione massima complessiva ? pari alla spesa

sostenuta e ritenuta ammissibile nel limite massimo di 25mila

euro per domanda e comunque nei limiti del massimale “de minimis”

disponibile al momento della concessione. Sono ammissibili le

spese per attrezzature, mezzi di trasporto e sistemi informatici.

La domanda di finanziamento va inviata esclusivamente a mezzo Pec

novembre 2024.

