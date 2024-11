15/11_PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘REALPOLITIK: IL DISORDINE MONDIALE E LE MINACCE PER L’ITALIA’ DI GIAMPIERO MASSOLO

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 11 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ‘REALPOLITIK: IL DISORDINE MONDIALE E LE MINACCE PER L’ITALIA’ DI GIAMPIERO MASSOLO

Venerdì 15 novembre il dialogo con l’autore riguardo il futuro del Paese in un sempre più complesso scenario internazionale

VENEZIA – Venerdì 15 novembre alle 11.45 presso Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin, si terrà un incontro con l’ambasciatore Giampiero Massolo, autore del libro ‘Realpolitik: Il disordine Mondiale e le minacce per l’Italia’.

Che cos’è l’interesse nazionale per l’Italia e quali minacce emergono per il nostro Paese nello scenario internazionale in rapido mutamento? Da chi e da che cosa dobbiamo difenderci? Quanto conta l’intelligence, nazionale ed europea? Come può influire negli equilibri tra le potenze la guerra scoppiata in Ucraina e nella Striscia di Gaza? Quale ruolo può giocare l’Europa con Stati Uniti e Cina? Come si sta muovendo la Russia e cosa cambia sul fronte mediorientale dopo l’attacco di Hamas e la risposta armata israeliana? La nozione di Occidente ha ancora senso? E il Trattato del Nord Atlantico, o meglio la NATO, ricopre ancora una posizione di rilievo? Il presidente dell’ISPI, ed ex coordinatore dei servizi di intelligence italiani, Giampiero Massolo, analizza attori e mosse sullo scacchiere mondiale insieme a Francesco Bechis. E descrive con grande realismo e pragmaticità il paradosso italiano e il risiko contemporaneo tra crisi del passato e possibili minacce future. La «realpolitik» come metodo essenziale per comprendere il presente e il futuro della politica interna ed estera italiane, tra migrazioni storiche dall’Africa, crisi dell’Europa e nuovo ruolo nel Mediterraneo.

Programma

Saluti

Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari Venezia

Dialogano con l’autore

Simone Bemporad, Direttore comunicazione e relazioni esterne Gruppo Generali

Luiza Anna Bialasiewicz, Docente Università Ca’ Foscari Venezia

Renata Codello, Segretaria generale Fondazione Giorgio Cini

Modera: Mario De Pizzo, giornalista Tg1-Rai

Giampiero Massolo è un diplomatico di carriera, già Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Direttore Generale del DIS e Presidente dell’ISPI. Ha presieduto Fincantieri S.p.A. ed è ora Presidente di Mundys S.p.A. Ha insegnato a Sciences Po a Parigi e tiene alla School of Government della LUISS di Roma un corso in materia di sicurezza nazionale.

Ingresso libero fino a raggiungimento dei posti disponibili.

