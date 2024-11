(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

*13 novembre ‘Giornata mondiale della Gentilezza’*

*L’università LUMSA è il primo ateneo italiano a dotarsi *

*del ‘Manifesto della Gentilezza‘*

Il 13 novembre 2024, in occasione della Giornata mondiale della

gentilezza, *l’Università

LUMSA adotta ufficialmente il ‘Manifesto della gentilezza’* elaborato dagli

studenti del corso di laurea in *“Scienze della comunicazione, marketing e

digital media*”.

La decisione è stata presa dal *Senato Accademico* su proposta della

prof.ssa *Patrizia Bertini Malgarini*, direttore del Dipartimento di

Scienze umane.

Il *Manifesto della gentilezza*, il primo adottato da un Ateneo del sistema

universitario nazionale, è stato proposto direttamente dagli studenti al

termine di un ciclo di appuntamenti organizzato dal *Dipartimento di

Scienze umane* dal titolo “Dialoghi sulla gentilezza”, che ha approfondito

il tema in prospettiva comunicativa (“Parole gentili”), psicologica

(“Relazioni gentili”) e manageriale (“Leadership gentile”).

Il ciclo di incontri – ognuno dei quali è stato introdotto dalla

prof.ssa *Patrizia

Bertini Malgarini* e moderato dal prof. *Edoardo Bellafiore* (docente di

Linguistica e Galateo digitale) – ha ospitato molti relatori di rilievo: lo

scrittore *Paolo Di Paolo*, il teologo *Andrea Lonardo*, i manager *Pietro

Cum* (amministratore delegato di ELIS) e *Guido Stratta* (presidente

dell’Accademia della Gentilezza, già direttore Risorse Umane e

Organizzazione del gruppo Enel).

Il *Manifesto della gentilezza* adottato dall’Ateneo è stato selezionato

nei mesi scorsi tra gli oltre 50 proposti dagli studenti, ed è stato ideato

e realizzato, anche una versione in inglese (Kindness Poster)*,* da *Francesca

Calvanese*, *Maria Pia Dimartino*, *Giorgia Duma* e *Camilla Greggi*

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di circa 1.000 studenti

provenienti dai diversi corsi di laurea dell’Ateneo nelle aree di

Comunicazione e Marketing, Formazione primaria ed Educazione, Scienze

psicologiche, Psicologia clinica, sociale e del lavoro, i gruppi di lavoro

sono stati coadiuvati dalla dott.ssa *Jennifer Pavia* (dottoranda in

Sviluppo e benessere dell’individuo e delle organizzazioni).

Il *Manifesto della gentilezza* prevede dei *consigli generali*, una

*prospettiva

digitale* e alcuni *suggerimenti *per vivere al meglio la gentilezza in

ambito universitario come un valore che rende più piena la vita.

*Consigli generali*

– Rispetta l’essere umano: non giudicarlo

(*punto 0, come presupposto agli altri enunciati*)

– Ascolta prima di parlare: focalizza l’attenzione sull’altro e non su

di te

– Entra in empatia: immedesimati nell’altro per avvicinarti a lui

– Interessati profondamente all’altro: dimostrati coinvolto e ponigli

delle domande

– Calibra le parole, queste ti definiscono: usare le parole giuste

significa aver cura delle persone

– Crea un dialogo costruttivo: sii cortese, educato e disponibile nello

spiegare il tuo punto di vista

– Sii disposto a cambiare opinione: le idee si possono discutere

– Sappi scegliere il silenzio: le tue parole potrebbero ferire

– Riconosci i tuoi limiti: sii in grado di accettare l’aiuto altrui

– Sii affidabile e offri il tuo aiuto: le tue capacità sono una

ricchezza per l’altro

– Fa’ che la gentilezza diventi parte di te: allenati a praticarla

*Prospettiva digitale*

– Pondera le tue azioni: anche quelle online hanno conseguenze reali

– Assumi un atteggiamento assertivo: esprimi i tuoi sentimenti e punti

di vista nel pieno rispetto dell’interlocutore

– Non diffondere l’odio online: non condividere messaggi negativi

– Mantieni la calma: non rispondere alle provocazioni

– Dissenti rispettosamente: esprimi il tuo parere senza prevaricare

l’altro

– Rifletti prima di condividere: rileggi più volte quello che hai

intenzione di postare

– Assumiti la responsabilità di ciò che pubblichi: *verba volant,

screenshot manent*

– Non alimentare la cancel culture: tutti possono sbagliare e avere una

seconda possibilità

*Suggerimenti per le relazioni in università*

– Non alimentare una competizione malsana: crea un ambiente stimolante

– Sii propositivo: trova soluzioni ai problemi

– Tieni fede agli impegni presi: è segno di rispetto verso l’altro

– Metti a disposizione le tue capacità: la tua esperienza può essere

d’aiuto

– Riconosci i tuoi limiti: sii in grado di accettare l’aiuto altrui

Per approfondimenti o interviste è disponibile il professor Edoardo

Bellafiore docente di Linguistica e Galateo Digitale all’Università LUMSA

