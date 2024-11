(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Regionali. Angelo Bonelli domani in Umbria

Lunedì 11 novembre, Angelo Bonelli, portavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sarà in Umbria per una giornata di

incontri pubblici a sostegno della lista AVS alle prossime elezioni

regionali. Tre le tappe previste, dove Bonelli sarà affiancato dai

candidati e dalle candidate AVS per presentare le priorità della

coalizione, incentrate sulla tutela dell’ambiente, la gestione sostenibile

delle risorse e la giustizia sociale.

La prima tappa sarà a Terni, alle ore 15.00, in Corso Tacito, dove Bonelli

terrà un punto stampa presso il gazebo di Alleanza Verdi e Sinistra.

Successivamente, alle ore 17.00, Bonelli sarà a Giove, presso la Stanza di

San Giovanni in Piazza dei Cento Tramonti, per partecipare all’evento

pubblico “La buona acqua.” Insieme a lui ci saranno il sindaco di Penna in