(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

PIAZZA MANILA – IN 14 PIZZICATI E DENUNCIATI PER GIOCARE D’AZZARDO.

CARABINIERI SEQUESTRANO OLTRE 3000 EURO E DUE COLTELLI A SERRAMANICO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia nel corso di un mirato

controllo all’interno dei giardini pubblici di piazzale Manila hanno

identificato 14 cittadini stranieri, tutti filippini, senza fissa dimora e

già noti, gravemente indiziati del reato di partecipazione a giuoco

d’azzardo e due di loro anche per porto abusivo d’armi.

I militari nel transitare nei pressi del piazzale, avevano notato un

campanello di persone intente a giocare a carte e scambiarsi somme di

denaro, nei giardini pubblici, alla presenza anche di minori in uscita

dall’Istituto Comprensivo ivi presente. Al termine dei controlli i militari

hanno sequestrato le carte da gioco e 3465 euro in contanti, quale provento

dell’illecita attività di gioco e durante le perquisizioni personali due

soggetti sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico con

lama di 20 cm., che sono stati sequestrati.

101124

____________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma