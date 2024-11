(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

ELEZIONI REGIONALI, SALVINI DOMANI AL MERCATO DI SAN NICOLO' (ROTTOFRENO)

CON RANCAN (LEGA)*

BOLOGNA, 10 NOVEMBRE – Dopo la visita a sorpresa di ieri al mercato del

centro di Piacenza, Matteo Salvini continuerà a sostenere il candidato

Matteo Rancan nel suo percorso elettorale. Domani alle 10, il Vicepremier e

Ministro delle Infrastrutture sarà infatti al mercato di San Nicolò, nel

comune di Rottofreno, per un nuovo incontro con i cittadini.

Prosegue così la partecipazione attiva di Salvini alla campagna a sostegno

di Rancan, capogruppo della Lega in consiglio regionale e segretario Lega

Emilia, in vista delle elezioni del 17 e 18 novembre. Salvini e Rancan

ascolteranno nuovamente le voci del territorio, per confrontarsi

direttamente con commercianti e cittadini su temi centrali come sicurezza,

lavoro e servizi locali.

“La presenza del vicepremier e segretario federale Lega Matteo Salvini è

per me e per i cittadini un segnale concreto di vicinanza e di impegno per

questa terra,” spiega Rancan.

