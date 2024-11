comuniocato stampa

(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa PresseamtCOMUNICATO STAMPA del 10 Novembre 2024

Bolzano

Contrasto alla microcriminalità

RUBA all’ “EUROSPAR” di Via Roma

POLIZIA di STATO DENUNCIA

PREGIUDICATO STRANIERO

Questore:

REVOCA STATUS

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ESPULSIONE

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta di intervento sul numero di emergenza “112 NUE”, gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato venivano inviati presso il Supermercato “EUROSPAR” di via Roma, ove era stata segnalata la presenza di un soggetto che stava tentando di rubare della merce esposta in vendita.

La Direttrice dell’attività commerciale, infatti, dopo aver notato dalle telecamere di videosorveglianza un uomo che, aggirandosi furtivamente tra gli scaffali, aveva occultato alcuni prodotti commerciali all’interno del suo zaino, aveva fatto allertare immediatamente le Forze dell’Ordine.

I Poliziotti, giunti dopo pochi minuti nel luogo indicato, riuscivano immediatamente ad individuare ed a bloccare l’uomo poco prima che costui riuscisse ad oltrepassare l’uscita del Supermercato.

Dopo aver recuperato la merce rubata ed averla riconsegnata alla Direttrice dell’EUROSPAR, gli Agenti provvedevano a condurre il soggetto presso gli Uffici della Questura, ove veniva identificato compiutamente per tale M. I., cittadino pakistano di anni 41 con vari precedenti penali e/o di Polizia a suo carico, tra i quali lesioni personali volontarie, immigrazione clandestina e danneggiamento volontario.

Quindi, dalla Banca Dati del Ministero dell’Interno gli Agenti riscontravano che M. I. era già stato colpito da un Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di ritorno nel Capoluogo altoatesino della durata di 2 anni, emesso dal Questore di Bolzano nello scorso mese di maggio.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, M. I. veniva pertanto denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di furto aggravato e violazione del Foglio di Via del Questore: solo per quest’ultimo reato il soggetto rischia fino ad 1 anno e mezzo di detenzione.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità della situazione riscontrata e del curriculum criminale del soggetto, ha sollecitato in via d’urgenza alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati l’immediata revoca dello status di protezione internazionale per poi poter procedere alla sua ESPULSIONE dal Territorio Nazionale.