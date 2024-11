(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bologna: Bizzotto (Lega), manifesti insanguinati pericoloso clima, solidarietà a Meloni e Bernini

Roma, 10 nov – “A Bologna i manifesti dei volti insanguinati della premier Meloni e del ministro Bernini, alle quali voglio esprimere la mia totale solidarietà, dimostrano un pericoloso clima che certa sinistra continua a non smorzare. Di fronte alla violenza come metodo per manifestare, ci vuole una ferma e dura condanna da parte di tutti, opposizione compresa”.

Così in una nota la senatrice della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama.

Ufficio stampa Lega Senato