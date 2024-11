(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bologna, Barelli: “Manifesti vergognosi, solidarietà a ministro Bernini”

“I manifesti contro il Governo e il ministro Bernini con i quali gruppi estremi della sinistra hanno tappezzato in queste ore la città di Bologna sono vergognosi e inqualificabili. Sono azioni come queste che alimentano un clima di odio e di scontro che nulla hanno a che fare con il civile confronto democratico. Al ministro Bernini la nostra solidarietà, certi che non si farà intimidire nella sua azione e ci auguriamo che siano in tanti a prendere le distanze da quanto sta accadendo”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

