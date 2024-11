Badminton: Carlo Beninati confermato presidente dalla Federazione Italiana Badminton

(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 [image: 2015-03-27.jpg]

*Carlo Beninati confermato presidente della Federazione Italiana Badminton*

Carlo Beninati è stato eletto per il terzo mandato consecutivo alla

presidenza della Federazione Italiana Badminton per il quadriennio

2025-2028. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si è tenuta quest’oggi

a Roma presso il Salone d’Onore del Palazzo H del CONI e ha visto

l’elezione del Presidente uscente con 1415 preferenze pari al 85,50 % dei

voti validamente espressi.

Eletti anche i nove membri del Consiglio Federale che al suo interno

registra la presenza di tre donne e il Presidente del Collegio dei Revisori

dei Conti

*Rappresentanti Dirigenti*Federico Bianchi (994 preferenze) ELETTO

Francesco Feliziani (931) ELETTO

Massimo Merigo (896) ELETTO

Lucia Cannata (847) ELETTA

Giuseppe Lassandro (819) ELETTO

Luca Colusso (777) ELETTO

Roberto Pietro Nino Fava (448)

*Rappresentanti degli atleti *

Giovanni Greco (168) ELETTO

Claudia Nista (168) ELETTA

*Rappresentanti dei tecnici*

Franca Patrizia Piacentini (91) ELETTA

*Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti *

Amadio Maurizio Attilio (1514 preferenze) eletto con il 91,48%

*“Sono contento di essere stato eletto per la terza volta alla guida di

questa grande famiglia *– le parole del Presidente Carlo Beninati -. *Voglio

ringraziare tutti delegati presenti qui a Roma quest’oggi e la mia famiglia

che mi ha accompagnato in questi anni. Trovarmi per la terza volta alla

guida della Federazione rappresenta per me il mandato della maturità”.*

*Presente durante l’Assemblea Nazionale Elettiva anche il Presidente del

Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: “Ho sempre apprezzato il modo

in cui la vostra Federazione ha sposato il mondo paralimpico *– le sue

parole -. *Essere qui presente oggi mi ha fatto capire il perchè. E’ sempre

in bello infatti vedere la partecipazione delle ASD nelle Assemblee, perché

la vitalità dle movimento sportivo è sempre nelle mani dei dirigenti, degli

atleti e dei tecnici”.*

Ufficio Stampa

Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano 70 – 00196 Roma

http://www.badmintonitalia.it