(ARC) Ambiente: Scoccimarro, ok protocollo con Arpa e Direzione marittima Ts

(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Udine, 10 nov – La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su

proposta dell’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente,

Fabio Scoccimarro, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa

con la Direzione Marittima di Trieste e con l’Agenzia regionale

per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa).

“La sottoscrizione del protocollo, che comporta un investimento

regionale di 200.000 euro, – ha spiegato Scoccimarro – ha una

indubbia valenza strategica, infatti, consentir? di beneficiare

delle specifiche competenze nell’attivit? di sorveglianza

ambientale lungo il litorale costiero e di condividere momenti di

formazione reciproca in tema di tutela dell’ambiente e di

controlli sui trasporti di rifiuti anche transfrontalieri”.

“Attraverso la sottoscrizione di mirati protocolli di intesa – ha

proseguito l’esponente dell’Esecutivo regionale – stiamo

consolidando rapporti di condivisione di linee guida, formati

documentali e di specifica collaborazione con le diverse Autorit?

e organismi di controllo che operano sul territorio regionale.

Ci? avr? evidenti ricadute positive sia in termini di prevenzione

per la messa in sicurezza del territorio sia di rispetto dei

dettami del recente D.lgs. 103/2024 in tema di controlli di

natura amministrativa alle attivit? economiche, che impone tra

l’altro agli Organismi e Autorit? di controllo di fare rete e di

lavorare in modo sinergico al fianco degli operatori economici”.

Nel dettaglio le parti sottoscrittrici, nello spirito di

collaborazione e nell’ambito delle rispettive competenze, al fine

di attivare strumenti di politica ambientale che favoriscano un

efficace ed efficiente coordinamento dei propri compiti, si

impegnano a realizzare una serie di attivit? che per la Regione

si traducono nelle azioni di vigilanza e controllo, nel favorire

lo scambio reciproco di informazioni e dati disponibili,

organizzare momenti di formazione e approfondimento per

perseguire una conoscenza giuridica e amministrativa condivisa,

nonch? la pi? ampia uniformit? interpretativa della normativa

vigente in tema di tutela ambientale. Accanto a questo sono

previste anche la realizzazione e partecipazione attiva alle

iniziative di formazione, informazione, aggiornamento e

approfondimento che verranno organizzate in forza del presente

documento e a corrispondere alla Direzione Marittima – Guardia

Costiera del Friuli Venezia Giulia, per le finalit? del

protocollo, risorse pari a 200.000 euro.

Ad Arpa Fvg compete invece, come previsto dalla legge, l’attivit?

tecnico-scientifica, nonch? di vigilanza e controllo a supporto

delle autorit? competenti, favorendo lo scambio reciproco di

informazioni e dati utili all’espletamento delle funzioni dei

contraenti; a rendere disponibili i dati non sensibili derivanti

dalle attivit? svolte in esecuzione del presente atto e a

realizzare o partecipare attivamente alle iniziative di

formazione, informazione, aggiornamento e approfondimento che

verranno organizzate in forza del presente documento. Infine la

Direzione Marittima – Guardia Costiera del Friuli Venezia Giulia

collaborer? con Regione e Arpa Fvg nell’esecuzione delle attivit?

di vigilanza e controllo in materia ambientale, con particolare

riferimento all’ambiente marino costiero e al trasporto

transfrontaliero dei rifiuti, anche in funzione della definizione

di procedure comuni e condivise in tema di accertamento delle

violazioni. Fra gli altri suoi compiti rientreranno anche il

supporto alla Regione Friuli Venezia Giulia per migliorare la

gestione e il controllo delle attivit? connesse alla tutela

ambientale, anche in funzione della prevenzione di infiltrazioni

della criminalit? organizzata nazionale e internazionale.

ARC/LP/ep

101145 NOV 24