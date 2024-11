(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 NOTA FARNESINA – Missione del Sottosegretario Silli a Miami per incontri con imprese e comunità scientifica e culturale italiana in Florida.

Il Sottosegretario di Stato Giorgio Silli ha compiuto ieri una missione a Miami, contraddistinta da un articolato programma di incontri con la comunità imprenditoriale, scientifica e culturale italiana in Florida.

Silli ha incontrato alcune delle principali imprese italiane in Florida presso il Consolato Generale. “Il Sud-Est degli Stati Uniti, e in particolare Miami e la Florida, hanno registrato negli ultimi anni una robusta crescita economica e finanziaria, con un interscambio totale tra la Florida e l’Italia pari a 4,8 miliardi di dollari nel 2023” ha commentato il Sottosegretario, che ha proseguito “Questo stato ospita oltre quattrocento imprese italiane, che danno lavoro a migliaia di persone: oggi ho quindi rinnovato la costante attenzione del Governo a questa importante realtà, che dimostra la competitività del sistema industriale italiano anche sul mercato americano”.

A seguire, il Sottosegretario Silli si è intrattenuto con numerosi esponenti del mondo della cultura, della scienza e dell’imprenditoria italiana in Florida e nel sud-est degli Stati Uniti, nella cornice del nuovo Istituto Italiano di Cultura. “Siete una comunità in costante crescita” – ha dichiarato Silli “sono sempre di più i connazionali che si affermano, non solo nell’attività d’impresa, ma anche nei più svariati ambiti della società americana come studiosi, scienziati, artisti. Fate onore al Paese, il vostro successo è il successo dell’Italia”.

Accompagnato dal Console Generale d’Italia e dai responsabili di Fincantieri Infrastructure, il Sottosegretario ha infine visitato il cantiere del nuovo Terminal passeggeri di MSC – fra i più grandi al mondo – in corso di realizzazione al porto di Miami.

Giulio Bolaffi