Fascismo = On. Nicola Fratoianni (Avs) questa mattina a Bologna a presidio antifascista in piazza Nettuno ore 11.30

*On. Nicola Fratoianni (Avs) questa mattina a Bologna *

*a presidio antifascista in piazza Nettuno ore 11.30*

Nicola Fratoianni di Avs sarà questa mattina sabato 9 novembre a Bologna

dove alle ore 11.30 in Piazza Nettuno parteciperà al presidio

antifascista promosso dall’Anpi : Nessuna tolleranza per i fascisti di ieri

e di oggi, riteniamo inaccettabile consentire il raduno dei cosiddetti

Patrioti nel capoluogo emiliano, che altro non sono se non i soliti

estremisti in camicia nera, nostalgici delle pagine più buie della nostra

Storia. Per questo Avs ha aderito alla mobilitazione convocata dalle forze

democratiche della città, a partire dall’ANPI, e invitiamo tutte le

cittadine e i cittadini bolognesi a fare altrettanto. Noi ci saremo.

Roma, 9 novembre 2024