Bonafoni (Pd): governo garantisca ordine pubblico anziché fare sciacallaggio

“Spetta a chi ha responsabilità di governo garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’ordine pubblico. Si tratta di un principio elementare stabilito dal diritto costituzionale che invece viene ignorato dalla maggioranza che preferisce tanto per cambiare buttare la palla nel campo dell’opposizione e attaccarla.

Non permetteremo che una destra che ha raccolto il consenso su promesse e propaganda securitaria getti fumo negli occhi agli italiani. Piuttosto Salvini prenda le distanze da chi oggi a Bologna ha oltraggiato la piazza della strage con urla e slogan neofascisti. Noi prendiamo le distanze sempre dalle violenze, lui è in grado di condannare questa vergogna?”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico.

