(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 ALBANIA, COLUCCI (M5S): MIGRANTI IN FUGA DA MORTE, DOMANI NUOVI INCONTRI

Gadjer, 9 nov. – “Qui a Gadjer, in Albania, oggi ho avuto un colloquio con un migrante del Bangladesh che ha raccontato di aver pagato €16.000 per il viaggio dal Bangladesh prima per Abu Dhabi, poi per la Libia e infine per l’Italia attraverso un viaggio in nave con una settantina di altri migranti che hanno vagato per oltre quattro giorni nel mare fino ad essere recuperati dalla nave Libra. Sta fuggendo letteralmente dalla morte sia perché è una persona di fede indù in un Paese a maggioranza musulmana, sia perché si è dovuto indebitare con degli usurai in patria che, se dovesse tornare senza soldi, sarebbero capaci di togliergli la vita. Definisce l’Italia un paese altamente umanitario e spera di ottenere l’asilo. Al momento sono solo 7 i migranti ospitati nei centri in Albania, a fronte di un numero molto elevato di funzionari, poliziotti, carabinieri, mediatori eccetera che stanno lavorando in questi centri praticamente vuoti districandosi tra il contenere le nostre richieste e al tempo stesso mostrarsi collaborativi. Siamo di fronte a luoghi che ricordano molto da vicino dei veri e propri penitenziari, con mura molto alte per evitare qualsiasi tipo di fuga. Domani saremo ancora qui per incontrare altri migranti e vedere con i nostri occhi la situazione che c’è in Albania su questo fronte”.

Così Il deputato M5S Alfonso Colucci che si trova in Albania per una visita ispettiva dei centri migranti voluti dal governo Meloni.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle