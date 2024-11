(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024 LAVORO, MALAGOLA (FDI): CHIAVE PER CRESCITA SOCIALE

“La Quinta Rivoluzione Industriale può rappresentare una grande occasione se l’intelligenza artificiale saprà abilitare il lavoro delle persone, senza sostituirlo”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Lorenzo Malagola, Segretario della XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato), durante il convegno “Prima le Idee – Ritorno al Futuro”, organizzato ad Andria dal Gruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia.

“Il lavoro – ha aggiunto – è un diritto, non una condanna come pensa la sinistra. La nostra Costituzione lo riconosce come un pilastro dell’unità nazionale” Ha rigettato le proposte sul salario minimo e sulla settimana lavorativa corta, inadeguate perché mortificano la contrattazione collettiva. “Il lavoro – ha concluso – rappresenta la chiave per la crescita sociale ed economica, con la tecnologia che deve essere un alleato nella creazione di nuove opportunità, non una minaccia al futuro dei lavoratori”.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati