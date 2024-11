DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD Commento del presidente della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord Francesco Marini ai dati sulla produzione industriale del 3° trimestre 2024

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

*Commento del presidente della sezione Sistema moda di Confindustria

Toscana Nord Francesco Marini ai dati sulla produzione industriale del 3°

trimestre 2024*

“Il -8,3% del tessile del distretto pratese registrato nel 3° trimestre

2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 è stato ben spiegato dalla

vicepresidente Romagnoli nel suo commento all’indagine del Centro studi di

Confindustria Toscana Nord: il dato scaturisce da una forte varianza, cioè

da prestazioni molto differenti fra aziende anche apparentemente simili,

varianza che nell’elaborazione statistica porta a un risultato medio in cui

forse si riconosceranno in pochi.

Ricordo che l’andamento del tessile pratese degli ultimi anni si può

riassumere così: 2022 +8,7 rispetto al 2021; 2023 -7,8 rispetto al 2022.

Quanto a quest’anno, i primi tre trimestri hanno segnato rispettivamente,

in confronto con i corrispondenti periodi dell’anno precedente, -9,8%,

-7,5% e appunto -8,3%. Non è ancora disponibile il dato di settembre per il

tessile italiano, termine di confronto importante per noi; fino ad agosto,

eravamo sostanzialmente in linea.

Confermo l’unico elemento chiaro che emerge dalla rilevazione, cioè le

difficoltà dei tessuti più pesanti di lana. Per fortuna la Prato

iperspecializzata nella lana per tessuti da inverni rigidi ha saputo

reinventarsi nel tempo affiancando a quelle produzioni un’offerta molto più

ampia per fibre e pesantezze.

Rimane il problema di capirne di più su molti fronti: sull’andamento del

nostro distretto ma anche su quello globale della moda; su cosa possiamo

aspettarci per il futuro; sul sentiment dei consumatori finali dei prodotti

della moda; su quello che le aziende possono fare, anche sul versante

dell’innovazione tecnologica, per venire incontro alle richieste di un

mercato complesso da decifrare nelle sue aspettative e aspirazioni.

Gli stessi dati delle rilevazioni del nostro Centro studi saranno il punto

di partenza per approfondimenti su mercati, prodotti e caratteristiche

aziendali delle attività del distretto; ma abbiamo voluto andare oltre la

dimensione locale e interpellare esperti che ci aiuteranno a capirne di più

sul contesto in cui ci muoviamo.

Abbiamo quindi organizzato esclusivamente per i nostri soci, nelle prossime

settimane, un ciclo di tre incontri che rappresenta un percorso di

orientamento strategico: con Luca Bettale di OC &C Milano, già in Bain &

Company e in McKinsey & Company Italia, grande esperto del mondo della

moda, ben noto a Prato; con Francesco Morace di Future Concept Lab,

sociologo dei consumi, che ha anch’egli collaborato per molti anni con vari

soggetti del distretto; infine con Daniele Mazzei, professore associato

presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa e Chief

Product Officer, nonché co-fondatore, di Zerynth spa, azienda operativa nel

campo dell’AI industriale.

E’ un momento complicato; come associazione sentiamo il dovere di porre a

disposizione delle aziende socie ogni strumento possibile per impostare le

loro strategie.”

*Francesco Marini, presidente della sezione Sistema moda di Confindustria

Toscana Nord *

